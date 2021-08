"Lo cortés no quita lo valiente", dice una vieja frase. Y así, muy cortésmente, LinkedIn anunció que las historias dejarán de existir en su plataforma. De esta manera, entonces, la compañía sigue los pasos de Twitter, que había sido la primera de las "plataformas grandes" en bajarse del tren con el cierre de Fleets.

Según publicó Liz Li, directora de productos en LinkedIn, la experiencia relacionada a las stories ya no estarán disponibles desde fines de septiembre. Uno de los motivos detrás de esta decisión es que el concepto de las publicaciones efímeras no terminó de agradar a los usuarios de la red social.

Pero más allá del trago amargo que implica dar de baja una característica que no termina de funcionar, Li destacó el proceso como un aprendizaje. "Ustedes quieren que los vídeos vivan en su perfil, no que desaparezcan. Al desarrollar las historias, asumimos que las personas no querrían que se adjuntaran vídeos informales a su perfil, y que lo efímero bajaría las barreras de lo que las personas sienten con respecto a publicar. Resulta que lo que desean es crear vídeos duraderos que cuenten su historia profesional de una manera más personal, y que muestren tanto su personalidad como su experiencia", manifestó.

Las historias no dieron resultado en LinkedIn

Foto por Greg Bulla en Unsplash

Las historias llegaron a LinkedIn a comienzos de 2020, a modo de prueba interna, y se expandieron entre los usuarios registrados. Sin embargo, no fue el primer intento de la plataforma por adoptar una característica de este estilo. En 2018 ya habían presentado algo similar, llamada Student Voices, pero que estaba limitada para estudiantes de las universidades más importantes de Estados Unidos.

Lo cierto es que, si bien las stories no dieron resultado en LinkedIn, la red social pretende seguir apostando a lo multimedia. Según el anuncio, las historias dejarán de existir como tales pero evolucionarán hacia una experiencia en vídeo que será "más rica y conversacional". Aún no se sabe realmente a qué apostará la compañía, pero prometen que habrá novedades en el futuro cercano.

Con Twitter y LinkedIn abandonando el barco de las stories, es una incógnita si otras firmas optarán por lo mismo. El formato de historias aún parece ser lo suficientemente atractivo como para atraer a nuevos jugadores, como TikTok.