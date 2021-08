El tráiler de Spider-Man: No Way Home sigue sin llegar, lo que ha provocado que la expectación de los fanáticos sea cada vez mayor. Pero aunque todavía no vemos el avance oficial del film, la línea de juguetes de Hasbro ofrece una mirada a lo que podemos esperar. Casi de manera accidental, la lista de productos ha mostrado no sólo una vista más detallada del traje de Spider -Man. También, algunos detalles puntuales acerca de los villanos a los cuales se enfrentará y el tono general del argumento.

La nueva serie de figuras de acción, ofrece una perspectiva a todo color del traje Iron Spider que Peter llevará en Spider-Man: No Way Home. De nuevo, se pone en relieve su más que casual parecido con una de las primeras armaduras de Iron Man. Con detalles dorados y rojos, el traje tiene un aspecto metalizado que ya llamó la atención de los fanáticos.

Pero, en realidad, la mayor revelación de la línea de juguetes, está en la descripción que incluye la conocida tienda Entertainment Earth. El corto texto que acompaña a los productos usa de forma explícita la palabra “terror” y también “multiverso”. Se trata quizás, de la mención más directa al argumento, hasta ahora mantenido en un cuidadoso secreto por Marvel.

“¡Sumérgete en el terror con las figuras de acción de Spider-Man: No Way Home de 6 pulgadas! Todas tienen muchas articulaciones y consecuencias potencialmente multiversales” puede leerse en la descripción del producto. Además, la brevísima descripción deja en claro que “cada figura se inspira en la película y potencialmente en otras películas también!” Por si todo lo anterior no fuera suficiente, detalla que el estuche incluye las figuras de “ocho personas siniestras”.

Spider-Man: No Way Home: Pequeños grandes detalles

La aparición de los seis siniestros en Spider-Man: No Way Home ya se ha mencionado con frecuencia en los últimos meses. Además, la confirmación que Jamie Foxx regresa como Electro y Alfred Molina como Doctor Octopus, deja claro las intenciones de la película. Si se añade que la línea de juguetes incluye una nueva figura de Mysterio, es evidente que el film se perfila a crear algo específico. Solo necesitaría agregar a Vulture, Sandman y Kraven the Hunter para traer a todo el equipo. ¿Podría ser la intención de Jon Watts?

Sin duda, Spider-Man: No Way Home, que completa la trilogía protagonizada por Tom Holland, se perfila como el gran suceso cinematográfico del año. Por otra parte, es probable que sea el primer argumento del Universo Cinematográfico de Marvel directamente ambientado en el multiverso. Pero, el estudio ha sido especialmente cuidadoso al momento de mantener en secreto los detalles del guion.

Por ahora, lo único claro es que el reparto original de Spider-Man: Lejos de Casa regresa al completo. De nuevo, Tom Holland interpretará a Peter Parker/Spider-Man y Zendaya a MJ. Por otro lado, Jacob Batalon vuelve a dar vida a Ned Leeds y Marisa Tomei a la tía May. Para añadir fuelle al entusiasmo que rodea a la película, el elenco también incluye a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. De hecho una primera imagen de ambos personajes trascendió hace pocos días a los medios.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 17 de diciembre de este año.