El Apple Car vuelve a aparecer en escena y habría novedades con respecto al futuro de su desarrollo. Según publica The Korea Times, Apple habría mantenido reuniones con representantes de empresas surcoreanas para avanzar en el proyecto de crear su propio coche eléctrico.

El informe indica que emisarios de la compañía de Cupertino se reunieron con automotrices y compañías fabricantes de componentes para coches, durante su estadía en Corea del Sur. Si bien los detalles de los supuestos encuentros son escasos, el reporte indica que el futuro del Apple Car tendría lazos muy fuertes con este país asiático.

De hecho, la fuente del reporte asegura que los planes de Apple por involucrarse en la movilidad eléctrica serán inviables si no avanza con estas supuestas conversaciones. "Si no se asocia con proveedores surcoreanos, Apple no podrá completar su plan de negocios de vehículos eléctricos", habría manifestado.

Entre otros, los californianos habrían dialogado con representantes de SK Innovation y LG Electronics; esta última firma viene de conformar un consorcio con la autopartista canadiense Magna International, llamado LG Magna e-Powertrain. ¿Será realmente Corea del Sur el sitio clave para que el proyecto del Apple Car vuelva a ganar tracción? Hoy, como ha sucedido en los últimos meses, sigue habiendo más especulación que certeza.

Apple avanzaría en la búsqueda de socios para el Apple Car

Foto por Laurenz Heymann en Unsplash

El proyecto de un coche eléctrico de Apple circula desde hace tiempo, pero nunca hubo anuncios formales al respecto. Si bien el propio Tim Cook hizo una referencia al tema, tampoco mencionó específicamente al Apple Car.

Vale destacar que en los últimos meses hubo rumores de alianza con Hyundai-Kia -aunque fueron rápidamente descartados-, mientras que con Nissan sucedió algo parecido. Supuestamente, General Motors y el Grupo PSA también se involucrarían en el proyecto, aunque esta posibilidad también parece haberse enfriado.

Lo más firme con respecto al Apple Car ha sido el "fichaje" de Ulrich Kranz, exejecutivo de la división de coches eléctricos de BMW. También se ha hecho mención a negociaciones con CATL y BYD, para la fabricación de baterías de litio-ferrofosfato.

Si el informe de The Korea Times es preciso, pronto podríamos tener más novedades sobre el salto de Apple a la movilidad eléctrica. De todas maneras, no existe una proyección a corto plazo para ver al hipotético coche en acción.