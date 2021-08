Si bien algunos reportes recientes anticipan que el lanzamiento de GTA 6 se hará esperar hasta 2025, la avalancha de rumores y filtraciones no se ha detenido. En esta ocasión, un actor de voz aseguró estar trabajando con Rockstar Games en "el nuevo Grand Theft Auto". Aunque no menciona específicamente a GTA 6, no es difícil intuir que se trata de este juego pese a la especulación que rodea a las supuestas remasterizaciones.

Su nombre es Dave Jackson, un músico y actor que publicó lo siguiente en su cuenta de Facebook: "Me acabo de enterar por los productores que ya es oficial: interpretaré al jefe de policía Capitán McClane en el nuevo Grand Theft Auto. No tuve el corazón para decirles que realmente no tenía tiempo. Algún tomaré la siesta… En serio, es un privilegio trabajar con un grupo tan profesional y divertido de gente. Si eres gamer, mantente atento…".

Evidentemente, Jackson borró su publicación poco después. La buena noticia es que la comunidad de GTA, que últimamente ha estado muy activa ante los rumores de GTA 6, logró obtener una captura de pantalla. Es curioso que, antes de eliminarla, el actor dijo en los comentarios que no tenía prohibido publicar dicho mensaje, ya que el acuerdo de confidencialidad únicamente prohibía revelar detalles de la trama. Sin embargo, parece que sus representantes no le informaron todas las restricciones.

Remasterizaciones antes que GTA 6

La publicación del actor de voz es otra pista más de que, en efecto, GTA 6 ya se encuentra en desarrollo desde hace tiempo. Quizá la mayor evidencia del tema surgió a principios de 2020, cuando la declaración de impuestos de Rockstar Games se elevó significativamente en el Reino Unido. Este tipo de movimientos son habituales cuando Rockstar North, el estudio escocés responsable de Grand Theft Auto, intensifica sus esfuerzos en un nuevo proyecto.

Además de GTA 6, se rumora que Rockstar Games prepara las remasterizaciones de GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas. Lo anterior está respaldado por Kotaku, una de las fuentes más confiables de la industria. De hecho, el citado medio asegura que la compañía planea lanzarlos este mismo año en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y Google Stadia. Si el reporte es real, seguramente el anuncio oficial está a la vuelta de la esquina.