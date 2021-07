Con la beta de iOS 15, un par de semanas en el canal para el público general, muchos se estarán preguntando cómo volver a iOS 14. Si bien la última beta es bastante estable y no acarrea problemas en el uso general, lo cierto es que sí hay algunos usuarios que han encontrado ciertos problemas con la batería (algo de lo que tampoco está libre iOS 14).

Afortunadamente, Apple permite volver atrás y quitar la beta de iOS 15 para volver al canal estable de actualizaciones de iOS, con la versión actual del sistema. Es decir, puedes desinstalar iOS 15 y volver a iOS 14 sin problemas tanto en el iPhone como el iPad. Excepto con una salvedad.

Antes de instalar iOS 15, o si ya lo has hecho, tienes que tener en cuenta un punto fundamental: si tienes un Apple Watch y has instalado watchOS 8 beta, no puedes volver atrás. La última versión del sistema operativo del reloj de Apple necesita sí o sí iOS 15, y como Apple no permite el downgrade en el Watch, te toca esperar a otoño si quieres seguir usando tu Watch.

Si has instalado watchOS 8 beta no podrás hacer downgrade y tendrás que mantener la beta en el iPhone hasta el lanzamiento oficial.

En caso de que no tengas Apple Watch o no hayas actualizado a watchOS 8 beta, puedes volver a iOS 14 siempre que quieras. No obstante, como suele ser habitual, te tocará restaurar el iPhone. Gracias a la sincronización de iCloud apenas perderás datos, pero ten en cuenta que no podrás restaurar la copia de seguridad realizada en iOS 15 cuando vuelvas a iOS 14. Aunque sí podrás restaurar el iPhone desde una copia de seguridad anterior de iOS 14.

Cómo volver a iOS 14 desde iOS 15 beta

Para volver a iOS 14 en el iPhone o en el iPad tendrás que usar un PC o un Mac y conectar el dispositivo iOS en modo recuperación. Cada modelo tiene un proceso distinto para activar el modo DFU (modo de recuperación):

Modelos con Face ID : pulsa y suelta rápidamente el botón Subir volumen. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantén pulsado el botón superior hasta que el dispositivo empiece a reiniciarse. Sigue pulsando el botón superior hasta que el dispositivo entre en modo de recuperación.

: pulsa y suelta rápidamente el botón Subir volumen. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantén pulsado el botón superior hasta que el dispositivo empiece a reiniciarse. Sigue pulsando el botón superior hasta que el dispositivo entre en modo de recuperación. En el iPhone 8 o modelos posteriores : pulsa y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación.

: pulsa y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Pulsa y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego, mantén pulsado el botón lateral hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. En el iPhone 7, iPhone 7 Plus o iPod touch (7.ª generación) : mantén pulsados el botón superior (o lateral) y el botón para bajar el volumen a la vez. Déjalos pulsados hasta que veas la pantalla del modo de recuperación.

: mantén pulsados el botón superior (o lateral) y el botón para bajar el volumen a la vez. Déjalos pulsados hasta que veas la pantalla del modo de recuperación. iPad con botón de inicio, iPhone 6s o versiones anteriores y iPod touch (6.ª generación) o versiones anteriores: mantén pulsados el botón de inicio y el botón superior (o lateral) a la vez. Déjalos pulsados hasta que veas la pantalla del modo de recuperación.

Necesitarás un PC con iTunes o un Mac actualizado

Una vez el iPhone en modo DFU saldrá en la pantalla un icono que pide que lo conectes al PC con iTunes/Mac, en ese momento tendrás que conectarlo con el cable de carga y seguir lo pasos que te indican. Tanto iTunes como el Finder de Mac darán dos opciones: actualizar o restaurar:

Cuando aparezca la opción Restaurar / Actualizar en tu Mac o PC con iTunes, elige Restaurar. Esto borrará el dispositivo e instalará la última versión no beta de iOS, es decir, iOS 14. Ya solo quedará configurar el iPhone desde cero, recuperando los datos de iCloud o restaurando una copia de seguridad que tengas de iOS 14.

Ten en cuenta que no es posible recuperar todos los datos si no tienes copia de seguridad previa a la instalación de la beta. Con todo, siempre puedes eliminar el perfil beta del iPhone y esperar a otoño para actualizar iOS 15 a la versión final. Esperar unos meses con una beta es quizás una mejor opción que perder para siempre parte de tus datos ¿no?