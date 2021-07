South Summit 2021 se pone en marcha para su evento de este año, justo después del celebrado en pleno 2020 de forma híbrida con motivo de la pandemia por coronavirus. El evento de emprendedores, startups e inversores que marca el calendario anual del ecosistema marca su punto de salida en un momento interesante para el colectivo de las startups.

Con fecha entre el 5 y el 7 de octubre, South Summit 2021 se plantea este año con una perspectiva similar a la de 2020. Manteniendo su formato híbrido, aunque también invitando a la asistencia presencial al encuentro, el evento quiere tener una perspectiva sostenible de aquí a un futuro.

En mitad de la aún no terminada pandemia, con el plan España Nación Emprendedora cortesía de los fondos europeos tras la COVID-19 y una nueva Ley de Startups asomando por la puerta, son precisamente estas cuestiones las que han marcado el punto de partida de South Summit 2021. Son también estos conceptos en los que han basado los discursos, no sin cierto dardo político, que han marcado el punto de partida del South Summit 2021.

Un evento que apunta a ser el más político de todos con la mayor parte de los partidos del momento intentando capitalizar el interés de un ecosistema cada día con más poder y capacidad de negocio.

La Ley de Startups, el centro de todo

Presentada por anteproyecto de ley hace solo unos días, la antológica Ley de Startups prometida por las diferentes candidaturas políticas de los últimos años y firmada por la nueva de Pedro Sánchez ha ocupado el centro del discurso. Al menos para los integrantes del Partido Socialista. Sin apenas mención por parte de los diferentes partidos de la oposición.

Como era de esperar, Francisco Polo, Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora y artífice principal de la próxima Ley de Startups ha sacado a colación una de las leyes estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. "Vamos a situar a España en la cumbre del emprendimiento europeo, para lo que confiamos en nuestro papel", ha expresado Polo. Todo a través del aún inconcluso plan de España Nación Emprendedora y de la nueva Ley que no termina de gustar a los afectados por la misma y lo más que seguro asistentes al South Summit 2021.

Un proyecto de ley que se verá las caras en el South Summit 2021

Desde la Asociación Española de Startups valoraban el proyecto, aún pendiente de revisión y aprobación, como un buen paso que, sin embargo, se quedaba corto en su ambición. "Las medidas incorporadas tienen un amplio margen de mejora, faltan algunas medidas importantes, y las que están no son todo lo ambiciosas que el ecosistema demanda", apuntaban. Un posicionamiento compartido por la mayor parte del ecosistema que, en términos generales, ha definido el texto como improvisado y sin coherencia en algunos sentidos.

Bien posicionado en el eterno debate de las stock options, tiempos de creación de la empresa o relaciones con inversores extranjeros, la realidad es que la parte de materia fiscal ha pecado de conservadora. También de laxa a la hora de definir qué es una startup o incomprensible para gestionar las segundas oportunidades. Unas realidades que ha defendido Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial: "Es una ley que afecta a 14 leyes y 13 ministerios, sabemos que no es perfecta por lo que queremos vuestra ayuda para mejorarla".

La bandera de la libertad y el empleo a colación

Los encuentros que unen bajo el mismo techo, o jardín en este caso, a políticos de todos los colores suelen terminar enfrentando las líneas argumentales de sus diferentes insignias. La presentación del South Summit 2021 no ha sido diferente.

El discurso científico de Rosa María Menéndez López como Presidenta del CSIC centrado la innovación inauguraba el momento. "No es solo tener talento, hay que tener una estrategia, explicaba, no está claro cuándo, cómo y qué se hará desde las propuestas públicas con la innovación", añadía. Un discurso que la comunidad científica lleva manteniendo desde hace años, pero que no termina de calar en la política. Ha sido en su lugar el concepto de libertad el que marcaba la batuta de la bancada popular.

South Summit 2021, con la influencia de Ayuso

"La innovación lleva implícita un marco de libertad", apostillaba Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, "para dar cauce a la libertad de negocio, soluciones imaginativas, crear sin pedir permiso... Esta súper regulación lo que hace es que existan menos empresas". Un punto en el que coincide el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida apostando por el hecho de que Madrid quiere crear un entorno de libertad -en referencia a la repetida frase de Isabel Díaz Ayuso- para que las empresas puedan establecerse.

Todo esto con un mensaje entre líneas a la nombrada Ley de Startups aún por estrenar y a otra de las medidas estrellas del Gobierno Central referentes al entorno de la innovación: la Ley Rider. Una de las que más ha tocado la fibra sensible del sector delivery en España y que, a falta de unas semanas para entrar en vigor oficialmente, aún se enfrenta a una larga lista de debates y quejas por parte de los implicados.