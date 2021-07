Apenas ocho meses después del lanzamiento, Sony ya tiene preparada la primera revisión del PlayStation 5. Se trata, sin embargo, de una modificación menor que solo afectará a la Edición Digital. Es decir, la que no integra lector de disco. Aunque no habrá cambios en el peculiar diseño exterior, ni mucho menos en su rendimiento, aparentemente sí tendrá algunas novedades de hardware interno que Sony todavía no especifica.

Según los datos proporcionados en el manual de producto (vía VGC), el nuevo modelo de la PlayStation 5 pesa 3,6 kilogramos. Es aquí donde surge la primera gran sorpresa, pues la versión que se comercializa actualmente alcanza los 3,9 kg. Es más ligera por 300 gramos. La diferencia será apenas perceptible al mover la consola de un lugar a otro, ya que no es una actividad que se realice de manera constante.

Otra novedad la encontramos en el soporte. Recordemos que la PlayStation 5 incluye un stand para colocarlo en posición vertical. Según las imágenes que comparten en ResetEra, el tornillo que adhiere la base a la consola será un tanto diferente. Por otra parte, este modelo de la PS5 Edición Digital es el CFI-1100B; el que todavía encontramos en tiendas es el CFI-1000B. El dato es importante si planes adquirir el hardware en las próximas semanas.

¿Cuándo estará disponible la primera revisión de la PlayStation 5 Edición Digital? Teniendo en cuenta que algunas tiendas de Japón ya lo han listado en su base de datos, muy probablemente se comercializará a partir de la última semana de julio o principios de agosto. Al tratarse de un modelo cuyos cambios son menores, seguramente Sony no tendrá la necesidad de pronunciarse al respecto. De hecho, este tipo de movimientos ya ocurrieron con las consolas PlayStation de anteriores generaciones.

Meses atrás, DigitTimes dio a conocer que Sony no descartaba la posibilidad de rediseñar la GPU de la PlayStation 5 para hacer frente a la escasez global de componentes. No obstante, no esperes que el modelo CFI-1100B sea parte de esa supuesta estrategia. Será hasta que estas unidades lleguen a sus futuros propietarios que podremos saber exactamente qué se hizo a nivel interno para reducir su peso en 300 gramos.