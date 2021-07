Après le #Canada, c'est au tour de l'#Europe, et plus particulièrement de la Péninsule Ibérique d'être soumise au risque de "Dôme de Chaleur", avec des températures qui pourraient approcher les +50°C en fin de semaine prochaine.



