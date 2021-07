La precuela de Juego de Tronos, La casa del Dragón, se unió a la interminable lista de producciones que resultaron afectadas por la pandemia. Durante la presente semana, un miembro de la producción dio positivo por COVID-19. Por consiguiente, el rodaje tuvo que detenerse. La buena noticia es que, aparentemente, se cumplían las condiciones para seguir adelante y la filmación se reanudó apenas un par de días después.

Sin embargo, el suceso también fue una advertencia de que la situación sanitaria todavía está lejos de llegar a su fin. De hecho, en diversas partes del mundo están viendo un repunte significativo de contagios en las últimas semanas, principalmente en aquellos territorios cuya mayoría de población todavía no tiene acceso a la vacuna. No se puede descartar que La casa del Dragón se encuentre con el mismo obstáculo tiempo después.

Según informan en Entertainment Weekly, La casa del Dragón, al igual que muchas otras filmaciones de series o películas, siguen un estricto reglamento para evitar contagios. Además de mantener el distanciamiento social, se establecieron medidas en caso de presentarse contagios. Incluso si una sola persona da positivo, como fue este caso, todo el rodaje debe suspenderse. Por su parte, el afectado y las personas con las que trabajó de forma “cercana” debieron aislarse inmediatamente.

Se intuye que nadie más está infectado porque el rodaje siguió en marcha rápidamente. No obstante, el periodo de incubación del virus mantiene en alerta a la serie de HBO. Es evidente que la compañía no quiere frenar las actividades porque La casa del Dragón está programada para estrenarse durante 2022. Al ser uno de los contenidos originales más importantes de HBO Max, un retraso en su lanzamiento sería catastrófico. No solo por no cumplir con el periodo establecido, también porque puede generar un efecto dominó en el calendario general de la plataforma.

La casa del Dragón se ambienta 300 años antes de los sucesos de Juego de Tronos y está basada en la novela Fuego y Sangre de George R. R. Martin. Su historia se enfocará en la Casa Targaryen, por ello el nombre. Su reparto está conformado por Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower), Olivia Cooke (Alicent Hightowe), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake"), Eve Best (Rhaenys Velaryon) y Sonoya Mizuno (Mysaria).