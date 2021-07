El entusiasmo de Google por los Easter eggs también ha llegado a iOS. La compañía ha añadido un nuevo huevo de pascua en su aplicación Google para iPhone y iPad. Con un pequeño truco, los usuarios podrán jugar al clásico Pinball, pero con un diseño al más puro estilo de los de Mountain View.

Google no anuncia el juego por ninguna parte. Han sido los internautas quienes se han dado cuenta de este curioso añadido y no han dudado en compartirlo a través de sus redes sociales. El Pinball de la aplicación de Google solo aparece cuando una persona accede a la sección 'Pestañas'. Si no hay ninguna pestaña abierta, comenzarán a aparecer formas geométricas en la parte inferior de la pantalla. Al deslizar hacia arriba, se activará el juego de Pinball.

La mecánica es muy similar al clásico juego de Pinball. El usuario deberá pulsar sobre dos palancas que permitirán alzar la pelota. Para conseguir puntos, la bola debe chocar contra las formas que van apareciendo en la pantalla. El juego tiene diferentes niveles donde se muestran nuevas formas o añadidos que permitirán rebotar la pelota para que gane fuerza y así conseguir la máxima puntuación. Google ofrece tres oportunidades, si las tres pelotas caen al vacío, la partida termina.

No solo en la app de iOS: los Easter eggs de Google están por todos lados

El juego de juego de Pinball es una alternativa muy divertida al clásico juego del dinosaurio de Google Chrome, que únicamente aparece cuando no hay conexión a internet y donde el objetivo es conseguir la máxima puntuación posible en una sola partida.

Los juegos son algunos de los muchos huevos de pascua que Google suele esconder en sus aplicaciones o servicios. En el buscador, por ejemplo, la compañía oculta Easter eggs en palabras clave que suelen recibir muchas búsquedas y están relacionadas con acontecimientos, como el día de Star Wars o el mes del orgullo. Por no hablar de los clásicos Doodles, que también están presentes en el buscador cuando hay un suceso importante e o se conmemora un día.

Los huevos de pascua también aparecen en Android. Cuando alguien pulsa continuamente sobre el número de la versión, desde los ajustes del sistema, la pantalla muestra un diseño interactivo que suele reflejar el logotipo del sistema operativo.