Free Now va dando pasos que apuntalan el cambio de identidad que vivieron hace unos años. Cuando cambió su nombre de MyTaxi a su actual nomenclatura –a la par que anunciaban la controvertida tarifa de precio cerrado– ya prometían que esta modificación vendría de la mano de convertirse en una plataforma de transporte multimodal. Dicho y hecho. Ahora, a través de la aplicación de Free Now, los usuarios de Francia, Alemania, España e Italia podrán reservar los coches eléctricos compartidos de Share Now. Todo a través de un acuerdo anunciado hoy por ambas compañías.

Los usuarios de Alemania serán los primeros de la lista. Los cuales podrán alquilar uno de los coches de la plataforma a través de una sola aplicación. El resto de países, anuncia la compañía en un comunicado, vendrán a lo largo de este mismo verano.

En el caso de España, esta es la segunda integración que anuncia Free Now en cuestión de unas semanas. La tecnológica del transporte ya se adentró en el sector de las motos eléctricas compartidas hace unos días. En ese caso con un acuerdo cerrado con Cooltra, esta opción ya está disponible para los clientes de Madrid, Barcelona o Valencia. También para Portugal e Italia.

Y en el horizonte, el objetivo de seguir ampliando modelos de movilidad. A los ya afamados taxis, modelo de entrada de la marca en España desde hace años, las motos y ahora los coches compartidos, los planes de la plataforma también apuntan a integrar patinetes eléctricos. Y coches con licencia VTC. Sin planes en España, donde de momento mantienen su interés en el taxi como mayor fuerza de mercado, Free Now ya se estrenó con el modelo híbrido en Francia. Así como en otras regiones de Europa. Es de esperar que, tarde o temprano, la tecnológica de movilidad cruce los Pirineos con su modelo de transporte de pasajeros con todo tipo de vehículos.

Free Now, con un modelo similar a Cabify

Ni Free Now solo se dedica a los taxis, ni Cabify o Uber están centrados solo en los coches VTC. En el caso de la firma norteamericana, y tras vender su división de patinetes eléctricos a Lime, el foco más allá de los pasajeros se ha centrado en el delivery con Uber Eats. Negocio, que dicho sea de paso, está siendo la gallina de los huevos de oro para la tecnológica. Pero la realidad es que la firma española y Free Now tienen ahora bastantes similitudes.

Ambas han seguido la transición a convertirse en una opción de transporte multimodal. Cabify con patinetes, bicis eléctricas y motos a través de Movo, también se ha adentrado en el sector del envío de paquetes. De momento, no hay noticias de un modelo delivery al estilo de Glovo o Deliveroo, aunque lo cierto es que lo agitado del sector con la actual ley rider no les hace sencilla la entrada. Al menos de momento. Free Now con coches y motos apuntan a una concentración del mercado del transporte de aquí a no mucho tiempo. Ya se venía analizando: la gran cantidad de aplicaciones para diferentes modelos de transporte llegaría a ser un dolor de cabeza. La congregación de todas en una sola app sería casi un modelo de supervivencia. Ese modelo está llegando.