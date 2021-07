Luego del éxito de Loki y Viuda Negra, Disney Plus afronta un nuevo mes con distintos estrenos relacionados. ¿Qué pasaría si...?, la primera serie animada de Marvel para Disney Plus, llegará para continuar con esa tradición. No será lo único relacionado con los cómics. Leyendas de Marvel Studios también se sumará a los estrenos de Disney Plus.

A lo anterior se suma una oferta amplia de películas y documentales. Los estrenos de Disney Plus en estos campos incluyen producciones como: The killing, Empire, Alias, Sólo asesinos en el edificio, Agora, Taken, El perfume, Cruella, entre otros. Su disponibilidad se activará a lo largo del mes.

El apartado de documentales podría ser una de las principales atracciones durante el mes en Disney Plus. La plataforma incorporará varios trabajos de ESPN. Dentro de los estrenos de Disney Plus se encontrarán Los 80, Los 90, Los 2000, orientados a explorar las características de cada época; relatos vinculados con Michael Jordan y Lance Armstrong, por ejemplo. A estos se suma McCartney 3,2,1, sobre el histórico músico.

Series

Mi padre, el asesino del zodiaco.

Lo que se avecina - 4 de agosto.

The killing - 4 de agosto.

Leyendas de Marvel Studios. Tres nuevos episodios - 4 de agosto.

Circuito de cortos, temporada 2.

Empire, temporada 5 - 11 de agosto.

¿Qué pasaría si…? - 11 de agosto.

Allí abajo - 11 de agosto.

Star contra las fuerzas del mal, temporadas 3 y 4 - 18 de agosto.

Tyrant - 18 de agosto.

Alias - 18 de agosto.

Diario de una futura presidenta, segunda temporada - 18 de agosto.

Laberinto de errores - 18 de agosto.

Mentes criminales: conducta sospechosa. 25 de agosto

Mentes criminales: conducta sospechosa. 25 de agosto Bob's Burgers - 25 de agosto.

Sé quién eres - 25 de agosto.

Sólo asesinos en el edificio - 31 de agosto.

Películas de estreno en Disney Plus

Un don excepcional - 6 de agosto.

Agora - 6 de agosto.

Territorio Grizzly - 6 de agosto.

Spanish movie - 6 de agosto.

El niño - 13 de agosto.

Taken 1 - 13 de agosto.

Huracán Carter - 13 de agosto.

El perfume - 13 de agosto.

Stuber Express - 13 de agosto.

Z.O.M.B.I.E.S. 2 - 13 de agosto.

Taken 2 - 20 de agosto.

La isla mínima - 20 de agosto.

Tengo ganas de ti - 20 de agosto.

El secreto de Marrowbone - 20 de agosto.

Descontroladas - 20 de agosto.

Taken 3 - 27 de agosto.

Misión marte - 27 de agosto.

El laberinto del fauno - 27 de agosto.

3 bodas de más - 27 de agosto.

Amigos pasajeros - 27 de agosto.

Agua para elefantes - 27 de agosto.

Cruella - 27 de agosto.

Documentales

Corea del norte: pasado, presente y futuro - 4 de agosto.

Apocalipsis: la Primera Guerra Mundial - 4 de agosto.

Apolo: regreso a la luna - 4 de agosto.

Corea del norte con Michael Palin - 4 de agosto.

The Mandalorian: así se hizo el final de la 2da temporada - 25 de agosto.

Los 80 - 4 de agosto.

Los 90 - 4 de agosto.

Los 2000 - 4 de agosto.

Laberinto de errores - 18 de agosto.

O.J.: Made in America - 20 de agosto.

Chasing Tyson - 20 de agosto.

La Decisión de Michael Jordan - 20 de agosto.

Lance - 20 de agosto.

McCartney 3,2,1 - 25 de agosto.