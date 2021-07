El Universo Cinematográfico de Marvel supone todo un despliegue de investigación en el mundo del cómic y buenas decisiones argumentales. Al menos, la mayor parte de ellas. Con frecuencia se celebra la inteligencia del equipo de Kevin Feige para construir una narración limpia y con una consistente continuidad. Especialmente después de una década de películas interconectadas entre sí y reconstruidas para algo más elaborado.

Claro está, se trata de un evento cinematográfico a gran escala y casi inédito en la historia del cine. Franquicias como Star Wars, Harry Potter y la trilogía original del Señor de los Anillos, lucharon por crear universos consistentes. Y aunque todas lo han logrado en mayor o menor medida, el Universo Cinematográfico de Marvel es el único que ha mantenido varias historias en paralelo para contar una central. Una proeza que implica una coordinación de equipos de producción a lo largo de los años y una gran atención al detalle.

En la Fase 4 que apenas comienza, la premisa central profundizará en el tiempo y los multiversos, para crear un recorrido entre un nudo argumental especialmente complejo. No obstante, antes de llegar a ese punto, algunos errores argumentales deberían ser corregidos. Al menos, para lograr sostener la aparente consistencia de la historia que está a punto de narrarse.

¿Cuales podrían ser los errores que podrían afectar lo que sea que ocurra en la Fase 4 y que deben enmendarse?

La línea temporal del Capitán América

Chris Evans aparecería en Falcon y el Soldado de Invierno

En la última escena de Los Vengadores: Endgame, Steve Rogers sorprendió a todos al volver como un anciano luego de regresar las piedras del infinito. ¿Qué ocurrió? En palabras del mismo Steve, decidió “hacer caso del consejo de Tony Stark y vivir una buena vida”. Esto deja una gran cantidad de preguntas por responder.

¿En qué línea temporal del Universo Cinematográfico de Marvel transcurrió esa vida? Si tenemos en cuenta la información que nos brindó Loki en su primer capítulo, hay una línea sagrada del tiempo protegida por la TVA. Tomando en cuenta esa información, la cuestión que se debe aclarar es que si Stevie volvió a esa línea o creo una nueva.

De ser la primera opción: ¿vivió Stevie de incógnito mientras su otro yo despertaba en el futuro? ¿Permitió Peggy que una versión más joven de su marido besara a Sharon? Esa opción podría explicar la súbita aparición de un Steve anciano para entregar el escudo a Sam Wilson.

Ahora bien: incluso los guionistas de Los Vengadores: Endgame no saben muy bien cómo explicar la situación. Mucho peor ahora que deben lidiar con la nueva información de Loki. De estar en otra línea temporal, ¿por qué Stevie no resultó detenido por la TVA?¿Por qué Mobius asegura en el primer capítulo que todos los eventos ocurridos en Endgame estaban “previstos” por la agencia?

Las partículas Pym: la paradoja de un viaje imposible en el Universo Cinematográfico de Marvel

Marvel's Ant-Man. Foto: Zade Rosenthal Marvel 2014

Básicamente todo lo ocurrido en Los Vengadores: Endgame y los momentos más críticos de la fase tres, dependían de una película pequeña. Ant Man (2015) pasó de ser una divertida curiosidad al centro de la especulación gracias a las partículas Pym. El invento de Hank Pym que tuvo como resultado la posibilidad de entender el mundo cuántico, salvó a los desaparecidos por el genocidio de Thanos.

Ahora bien: ¿cómo funcionan exactamente las partículas del Universo Cinematográfico de Marvel? Si nos atenemos a la explicación del Doctor Pym, su invento permite reducir las distancia entre los átomos. “Esto es, la textura misma de la realidad”, insiste Pym a un asombrado Scott Lang. El problema radica es que si esa lógica se aplica al funcionamiento del invento en todo momento, tenemos problemas en el Reino Cuántico. ¿El motivo? Que nada puede ser más pequeño que un átomo, ni tampoco puedes reducir su espacio si le igualas en masa. Y sí, sabemos que no se trata de física real, pero según la pseudociencia de Marvel, al menos algunas cosas se sostienen en ciertas teorías reales.

Siendo así, ¿qué es lo que exactamente hacen las partículas de Pym? Pues al parecer necesitaremos algún diálogo casual que explique el dilema. Porque no solo se trata de una curiosidad sin importancia, sino algo a tener en cuenta. Con la llegada de los multiversos, la gran pregunta de cómo viajar a través de ellos vuelve a surgir. Y sin duda, llegará de nuevo al laboratorio del doctor Pym.

Thanos y su conflictiva relación con las piedras del Infinito

Para Los Vengadores (2012), de Joss Whedon, ya sabemos algunas cosas sobre Loki y sobre Thanos. Del primero, que todos sus planes fracasan por ambición, torpeza y su natural capacidad para el caos. Del segundo, que está realmente obsesionado por las piedras del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel por razones obvias.

Pero en la primera gran batalla de Loki contra Los Vengadores, el dios de la mentira (que ha tenido tratos con Thanos) lleva una gema del Infinito en el Cetro. Lo hace utilizándola a placer y como centro motor de sus planes.

Aguarda, ¿Thanos confiaba lo suficientemente en un vasallo mentiroso y no muy dotado para grandes planes como para confiarle el cuidado de la gema? En ese momento, era la primera piedra que poesía. ¿Qué sentido tiene eso?

¿Era Loki de una manera distinta a la que se mostró en pantalla? De ser así, ¿eso influye en el comportamiento del personaje cuando escapa a todo correr teseracto en mano? Pues no lo sabemos y sería ideal que la Fase 4 pudiera explicar el uso y obsesión de Loki con las piedras. En especial, ahora que sabe que fuera de sus líneas del tiempo no funcionan, pero dentro sí. Y que al parecer nos esperan capítulos con una colección de variantes haciendo uso de gran cantidad de poderes.

Ese gran Dios planeta que nadie recuerda

Según nos relatan nos relatan los eventos de Guardianes de la Galaxia Volumen II (2017), el ataque de Ego fue colosal y potencialmente mortal para el Universo Cinematográfico de Marvel. Uno que abarcó planetas e incluso a la Tierra. Pero por algún motivo poco claro ¡nadie recuerda semejante cosa!

No lo recuerda ni Capitana Marvel, que en teoría podría haber dado esa excusa por su ausencia durante el ataque de Thanos. Tampoco nadie en la Tierra. ¡Ni siquiera Nick Fury, que jamás mencionó el suceso en ningún punto de ninguna película!

Si la Capitana Marvel está de regreso, lo más lógico sería que explicara qué tipo de amenazas pueden estar al acecho desde el espacio exterior. Y una de ellas es, sin duda, la posibilidad de que el Dios decida que quiere crear vida y compañía en condiciones imposibles. Pero, ¿cómo es que nadie lo recuerda?

Doctor Strange y su inexplicable línea temporal dentro del Universo Cinematográfico de Marvel

Marvel

Veamos, que aquí las cosas son aún más complicadas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Según narra Los Vengadores: Endgame, en el 2012 Ancestral cuenta a Bruce Banner que el doctor Strange está a unos cuantos años de distancia de llegar. Le dice que será el “mejor de todos” y confía ciegamente en su decisión de entregarle la piedra del tiempo. Pero al parecer hay una considerable ruptura temporal que no se explica demasiado antes ni después. Eso, sin considerar que Ancestral se contradice a sí misma, aparentemente porque quiere, en la corta conversación con Bruce.

Como la película de origen de Strange no indica otra cosa, todos suponemos que los acontecimientos ocurren en 2016. Pero entonces, en una de las escenas centrales, muestran las radiografías de Pangborn, en la que vemos sufrió el accidente en el 2014. Si contamos que le llevó seis años caminar y después conocer a Strange. ¿No nos sobran algunos años?

Por si eso no fuera suficiente, Ancestral le describe ya entonces como el mago “más poderoso, el mejor de nosotros”. Lo cual podría ser creíble de no contradecirse a sí misma. En la película de Derrickson el personaje deja claro que no está segura que Strange sea un buen prospecto de hechicero para el Universo Cinematográfico de Marvel.