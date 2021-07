La tecnología está para hacer la vida de las personas más fácil. Es, posiblemente, uno de los mantras que más se repite. Sin embargo, lograrlo no es sencillo, porque lo fundamental es que sea la tecnología la que se adapte a la persona, y no a la inversa.

Por ejemplo, pensemos en algo que todos conocemos, como un reloj inteligente pensado para medir los progresos en el deporte. Lo lógico es que el propio reloj esté constantemente recogiendo los datos de nuestra actividad y si, por ejemplo, detecta que hemos empezado a correr y no hemos seleccionado previamente la opción de que lo monitorice, lo haga él mismo de manera autónoma. Eso es un ejemplo de uso de la tecnología para hacer la vida de las personas más sencilla.

Este mismo ejemplo de la utilidad que debe ofrecer el uso de la tecnología también está íntimamente ligado a un segundo aspecto clave, y es que esta debe ser invisible. Que se integre en nuestro modo de vida y que elimine la necesidad de tener que estar pendiente constantemente.

Securitas Direct es una de las empresas que más utiliza las innovaciones tecnológicas aplicadas a la seguridad para crear cada vez alarmas más sofisticadas. Su última novedad es el servicio Conéctame y reúne, por un lado, la utilidad de un servicio que nos mantiene siempre protegidos y que nos pone las cosas más fáciles y, por otro, lo hace de una manera invisible.

Nuevo servicio Conéctame en la aplicación My Verisure

La vida que llevamos en este siglo XXI hace, sin duda, que cada vez tengamos más cosas en la cabeza. Entre nuestro trabajo, las tareas, de la casa, la familia y el sinfín de variables y obligaciones que tenemos que manejar, no es raro que algo se nos escape.

El servicio Conéctame de Securitas Direct va a evitar que, precisamente, lo que no se nos olvide sea conectar la alarma. Se trata de una nueva solución de seguridad que, a través de la app My Verisure que la compañía ofrece a sus clientes para gestionar su dispositivo de seguridad, permite recibir una alerta que avisa de que no se ha conectado la alarma. Así, cuando se vea el aviso, se podrá conectar la alarma desde el teléfono móvil, ordenador o tablet de manera rápida, sencilla y ágil.

Pero no se trata solo de evitar que se nos olvide, si no de adaptarnos a nuestro ritmo de vida, a veces caótico. Por ejemplo, si salimos un momento de casa y, como pensamos que vamos a volver pronto, no la conectamos. Es fácil que esa salida breve se alargue y que el hogar o negocio termine pasando horas desprotegido.





Cómo funciona Conéctame

Pero, ¿cómo sabe la alarma que no estamos en casa? Pues usando la tecnología más innovadora, en concreto sistemas de verificación mediante el procesamiento de señales y Geofencing, que permiten determinar que no hay actividad en el hogar o negocio.

Si tras hacer estos controles se llega a la conclusión de que no hay nadie en el hogar o negocio, el servicio Conéctame envía una alerta para conectar la alarma dando la opción de conectarla en un solo clic, esté donde esté el usuario.

¿Qué es lo mejor de todo esto? Que nosotros como usuarios no hemos tenido que hacer nada. Si nos hemos olvidado de conectar la alarma y estamos lejos, es el propio servicio el que nos avisa y nos recuerda que debemos conectarla.

El servicio Conéctame viene para dar todavía más funcionalidades a la aplicación My Verisure, en constante actualización y evolución a nivel de software. Además de la conexión y desconexión de la alarma desde cualquier lugar, también tendremos acceso a las imágenes, vídeos y audio en directo para controlar en todo momento lo que ocurre en la instalación, el registro de las entradas y salidas del hogar o negocio, o pedir ayuda ante cualquier emergencia.

Securitas Direct, una compañía de alarmas y tecnológica

A lo largo de su historia, Securitas Direct ha sido una compañía que ha utilizado la tecnología para mejorar sus sistemas de alarma, y ofrecer la máxima protección, no sólo a viviendas y locales comerciales, sino también a las personas.

En este nuevo servicio Conéctame, Securitas Direct ha utilizado tecnologías como el procesamiento de señales y el geofencing. De esta manera, incorpora a sus sistemas de alarma una capa adicional de seguridad proactiva. Esta innovación es un claro ejemplo del compromiso de Securitas Direct con la protección de sus clientes, evitando por un lado la intrusión en las viviendas y, por otro, haciendo sentir seguras a las personas en todo momento.