Cada día vamos conociendo más cosas sobre los agujeros negros. Todavía tenemos teorías que confirmar (o refutar); pero cada vez son menos un objeto extraño para los científicos y los apasionados de la astrofísica. No solo hemos comenzado a tomar fotografías de agujeros negros sino que, además, el Premio Nobel de Física 2020 fue a parar a manos de Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez por sus trabajos teóricos y prácticos sobre los agujeros negros.

Sabemos cómo se forman los agujeros negros; sabemos los tipos de agujeros negros que hay, los hemos descubierto tanto dentro como fuera de la Vía Láctea y, como decíamos, estamos empezando a fotografiar de forma indirecta a algunos de ellos. Pero todavía quedan dudas sobre ellos, como bien demuestra este hilo de Reddit en el que un usuario se pregunta si todos los agujeros negros giran en todas direcciones. Pero veamos, ¿hacia dónde giran los agujeros negros?

Lo primero de todo es que hay que aclarar una cosa. En el espacio no hay arriba ni abajo, ni izquierda y derecha. Esas referencias las marca la persona que está observando, es decir, nosotros. De hecho, en el propio post de Reddit lo señalan varios usuarios y es que "en el espacio no hay una dirección correcta". Por tanto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer las observaciones y marcar un punto de referencia.

El trabajo de tres astrofísicos sobre agujeros negros fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2020

No obstante, a pesar de esto los agujeros negros no giran todos hacia el mismo lado. De hecho, ni siquiera podemos ver de forma directa cómo están girando estos cuerpos; pero sí podemos ver cómo se mueve todo a su alrededor y hacia qué lado va. Y si comparamos dos agujeros negros estos pueden coincidir a la hora de hacer el giro o no. Porque no hay una única dirección en la que giren todos a la vez, al igual que pasa con las galaxias o incluso dentro de los sistemas planetarios.

Ni agujeros negros ni dentro del sistema solar: no hay un giro único

Por poner otro ejemplo curioso. Aún teniendo en cuenta que fijamos un punto de referencia, ni siquiera dentro de nuestro sistema solar todos los planetas giran en el mismo sentido; por lo que es natural que tampoco suceda fuera. Para entendernos mejor, veamos qué sucede en el sistema solar. Si observásemos desde arriba el sistema solar, es decir, desde lo que hemos denominado el polo norte de los planetas, veríamos que la mayoría de ellos giran en el sentido contrario a las ajugas del reloj. Excepto dos planetas.

Dentro del sistema solar, Venus y Urano no giran en la misma dirección que el resto de planetas

Por su parte, Venus gira en el mismo sentido que las agujas del reloj. La otra excepción es Urano, que ni siquiera comparte eso con el otro planeta. Y es que tiene un giro todavía más extraño: su eje de rotación estaría en el ecuador, no en el meridiano. Esto podría deberse a que tuvieron choques que les hicieron variar su giro, según explican en BBC Mundo

Este vídeo muestra la forma en la que rotan los planetas, para que sea más fácil entender cómo lo hace Urano:

En definitiva, ni todos los agujeros negros giran en el mismo sentido ni siquiera lo hacen otros objetos, como pueden ser las galaxias o dentro de los sistemas planetarios. El caos existe y está ahí fuera. Y no pasa nada. Porque si hubiera una dirección correcta de giro entonces tendríamos que replantearnos muchas cosas.