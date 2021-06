Sin lugar a dudas, el estreno de Foundation de Apple TV+ es uno de los sucesos más esperados por los fanáticos de las series para el segundo semestre del año. Y no es para menos, pues estamos hablando de la adaptación de las novelas de Isaac Asimov. Habían pasado varios meses desde que Apple ofreció detalles sobre su producción, y ahora nuevamente rompieron el silencio para revelar más información sobre el estreno.

En un correo enviado a suscriptores que recoge MacRumors, los de Cupertino informaron que Foundation se estrenará exclusivamente en Apple TV+ durante septiembre. De momento, eso sí, todavía no concretan el día exacto. Otra serie que llegará el mismo mes es The Problem With Jon Stewart, un programa conducido por Jon Stewart en el que hablará sobre temas de actualidad local —de Estados Unidos—.

Si tuviste la oportunidad de leer las novelas de Isaac Asimov, seguramente no necesitas que te describamos la narrativa. De lo contrario, la breve sinopsis proporcionada por Apple te dará una idea de la serie: "Foundation narra la historia de una banda de exiliados y su viaje monumental para salvar a la humanidad y reconstruir la civilización en medio de la caída del Imperio Galáctico". ¿Te suena familiar lo último? Bueno, pues Foundation inspiró a George Lucas para hacer Star Wars.

Foundation de Apple TV+ tiene un reparto de lujo

Al igual que otras producciones originales de Apple TV+, Foundation presume un reparto de lujo: Jared Harris (Hari Seldon), Lee Pace (Brother Day, Emperador de la Galaxia), Lou Llobell (Gaal Dornik), Leah Harvey (Salvor Hardin), Laura Birn (Eto Demerzel), Terrence Mann (Brother Dusk) y Cassian Bilton (Brother Dawn), entre otros. Ojo Jared Harris es uno los actores más reconocidos de los últimos años. Quizá lo recuerdes por su excelente actuación en Chernobyl de HBO.

Foundation de Apple TV+ será responsabilidad de la productora Skydance Television. Entre su historial de series podemos encontrar, por ejemplo, a Altered Carbon, un contenido que desafortunadamente fue cancelado en Netflix. El guion adaptado fue responsabilidad de David S. Goyer y Josh Friedman, mientras que la producción ejecutiva está conformada por Robyn Asimov, David S. Goyer, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg y Marcy Ross.