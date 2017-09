La esperadísima nueva adaptación de una de las novelas más logradas de Stephen King llegó dos semanas atrás a las salas de proyección españolas: It (2017), de Andrés Muschietti, sobre la que no había más remedio que escribir un análisis específico. En Rotten Tomatoes luce una valoración del ochenta y cuatro por ciento, y el Filmaffinity e Internet Movie Data Base, una nota media de 6,8 y ocho. Y de Churchill (2017), dirigida por Jonathan Teplitzky, ya nos ocupamos en la undécima publicación acerca de los estrenos semanales; y su valoración en Rotten Tomatotes permanece a en el cuarenta y ocho por ciento, y su media ha bajado a un 5,4 en Filmaffinity y a un 6,8 en IMDb.

El amante doble (L’amant double, 2017), el nuevo drama sensual, psicológico e inquietante de François Ozon, cumple su objetivo, con algunas escenas turbiamente oníricas, pero resulta difícil justificar el incomprensible giro de última hora. Su valoración en Rotten Tomatoes es del cincuenta y ocho por ciento, y en Filmaffinity e IMDb tiene una nota media de 5,7 y 6,6. Y Los misteriosos asesinatos de Limehouse (The Limehouse Golem, 2016), realizada por Juan Carlos Medina, procura hacer un ejercicio de intriga asesina, jugando con las posibilidades audiovisuales de sopesar la identidad resbalosa del villano y mediante flashbacks, y no consigue ni hondas caracterizaciones ni la deseable fascinación enfermiza. En Rotten Tomatoes se la valora en un setenta y seis por ciento, y su media en Filmffinity e IMDb se limita a un 5,2 y un 6,3.

Comienza con buen tino La vida inmoral de la pareja ideal (2016), de Manolo Caro, y parece que se va a mantener como una comedia romántica agradable y pasadera, pero al final pierde por completo el control del clímax, que se queda en algo caótico, deslavazado y sin fondo. En Rotten Tomatoes se la cepillan con una valoración del ochenta por ciento, y en Filmaffinity e IMDb suma un 5,4 y un 7,2 de nota media. Y sobre La escala (Voir du pays, 2016), obra de Delphine y Muriel Coulin, ha dicho Daniel De Partearroyo en Cinemanía que “de la guerra es imposible volver igual, pero de la película de las hermanas Coulin sí se sale más o menos como estabas antes de entrar en la sala”. Su valoración en Rotten Tomatoes es del cien por cien, y ha alcanzado un 5,8 y un 6,4 en Filmaffinity e IMDb de media.

La indignación por los sucesos de violencia racial que con Detroit (2017) quiere despertarnos Kathryn Bigelow se consigue con creces, pero no deja de ser una aseada reconstrucción de hechos en la que ni el buen trabajo de los actores se observa de cierta relevancia. Su valoración en Rotten Tomatoes es del ochenta y dos por ciento, y su nota media asciende a un 7,1 y un 7,6 en Filmaffinity e IMDb. A Alibi.com, agencia de engaños o Complices.com (2016), dirigida por Philippe Lacheau, ya nos referimos en el noveno comentario de las novedades de la semana, y su valoración en Rotten Tomatoes está en el sesenta y siete por ciento, mientras que su media es ahora de 5,1 y 6,5 en Filmaffinity e IMDb.

Si Jacques (L’odyssée, 2016), de Jérôme Salle, se hubiese alejado un poco más del esquema y las formas narrativas típicas de los biopics al uso, por la verdad emocional y el amor marítimo que transmite hubiera acabado siendo una película de mayor trascendencia. En Rotten Tomatoes luce una valoración del cincuenta y seis por ciento, y una nota media de seis y 6,7 en Filmaffinity e IMDb. Por otra parte, Ali y Nino (2016), que encabezó Asif Kapadia, se siente vieja en el planteamiento del relato y, aun así, aceptable. Su valoración en Rotten Tomatoes se estima en un treinta y tres por ciento, y su media en Filmaffinity e IMDb se limita a un 5,3 y un 7,3.

Acerca de Spark, una aventura espacial (Spark: A Space Tail, 2017), de Aaron Woodley, ha publicado Peter Sobczynski en RogerEbert.com que es “un esfuerzo por completo sin vida y muy poco original que carece desesperadamente de lo que hay en su título”. En Rotten Tomatoes ha obtenido una valoración del quince por ciento por ciento, y en IMDb, un 4,4 de nota media. Y de Juerga de mamis (Fun Mom Dinner, 2017), realizada por Alethea Jones, ha asegurado Nando Salvá en El Periódico que “es en todo momento ridícula pero casi nunca divertida —excepto para aquellos, claro, que consideren graciosa la imagen de una mujer con caca de bebé en la cara— y mucho menos alocada y salvaje de lo que aspira a ser”. Su valoración en Rotten Tomatoes se reduce a un treinta y dos por ciento, y le han cascado 3,4 y 4,7 en Filmaffinity e IMDb de media.

Iqbal y la fórmula secreta (Iqbal og den hemmelige opskrift, 2015), de Tilde Harkamp, le ha merecido a Henrik Queitsch en Ekstra Bladet la opinión de que constituye “una acumulación de imágenes unidimensionales que nunca conforman un cuento vivo”; y Ha pescado una nota media de 4,8 en IMDb. Y la excentricidad de La región salvaje (2016), obra de Amat Escalante, se basa en la mezcla del drama amoroso con una fantasía que se acerca a Lovecraft y a cierta imaginería oriental, pero no nos atrapa hasta hechizarnos en ningún momento. De un ochenta y seis por ciento disfruta de valoración en Rotten Tomatoes, y de una media de 6,6 en Filmaffinity e IMDb respectivamente.

Pere Vall ha explicado sobre Hotel Cambridge (Era o Hotel Cambridge, 2015), de Eliane Caffé, en Fotogramas que engancha “escuchar y observar a los protagonistas de un documental que no puede ser más oportuno, más concreto y fiel” a la realidad. Los usuarios de Filmaffinity e IMDb le han dado una nota media de 6,2 y ocho. Y de Camina conmigo (Walk with Me, 2017), documental dirigido por Marc Francis y Max Pugh, ha señalado Fionnuala Halligan en Screen Daily que se trada de “un documental que es lo suficientemente fascinante como para valer el riesgo” de gastar minutos en él, que se ha agenciado una valoración del ochenta y seis por ciento y una media de 5,8 y siete en Filmaffinity e IMDb.

Ha vuelto un gozoso y ocurrente espectáculo de espionaje y acción con Kingsman: El Círculo de Oro (Kingsman: The Golden Circle, 2017), de Matthew Vaughn, secuela ejemplar del filme estrenado en 2014 que derrocha la misma energía en cada secuencia de locos enfrentamientos. En Rotten Tomatoes se ha ganado una valoración del cincuenta por ciento, en Filmaffinity, una nota media de 6,6, y en IMDb, de 7,4. Y tantos manosearon el guion para aportar su granito de arena que entristece advertir que La LEGO Ninjago película (The LEGO Ninjago Movie, 2017), realizada por Charlie Bean, Paul Fisher y Bob Logan, no trasciende la aventura animada mediocre, sin verdaderos puntapiés de ingenio ni chispa paródica más allá del estereotipo. Su valoración es del cincuenta y tres por ciento en Rotten Tomatoes, y su media en Filmaffinity e IMDb, de un 5,4 y un 6,4.

Sobre La reina Victoria y Abdul (2017), del reputado Stephen Frears, ha afirmado Sergi Sánchez en La Razón que “Judi Dench hace todo el trabajo que el guión prefiere eludir. Y Frears le devuelve el favor con un primer plano y un monólogo que sienta cátedra”. En Rotten Tomatoes goza de una valoración del sesenta y cinco por ciento, y en Filmaffinity e IMDb, de seis y 6,8 de nota media. Y en cuanto a Bye Bye Germany (Es war eimal in Deutschland…, 2017), realizada por Sam Garbarski, ha explicado Jessica Kiang en Variety que “muestra demasiado pulido y muy poca pasión”. Los usuarios de Filmaffinity e IMDb han otorgado con sus votos un 6,1 y un 6,4 de media.

La historia del amor (L’histoire de l’amour, 2016), de Radu Mihaileanu, le ha parecido fallida a Thomas Sotinel, según lo que ha redactado para Le monde: “Multiplicando los niveles narrativos, cargando sus efectos dramáticos, Radu Mihaileanu no puede lograr mantener su película en equilibrio”; y tiene un 5,8 de nota media en Filmaffinity y un 6,4 en IMDb. La sobriedad de Una guerra (Krigen, 2015), obra de Tobias Lindholm, nace del respeto por una fábula moral, de valor humano y complicaciones éticas, para no contarla con un solo artificio. En Rotten Tomatoes vemos un noventa y uno por ciento de valoración, y una media de 6,6 y 7,1 en Filmaffinity e IMDb. Y por último, Albert Bellés ha publicado en CinemaGavia sobre Los comensales (2016), de Sergio Villanueva, que “es precioso que viendo una película te entren ganas de ir al teatro”, con su 5,9 de nota media en Filmaffinity.