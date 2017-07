Tesla instalará la batería de litio más grande del mundo en Australia

La compañía tecnológica Tesla instalará en Australia la batería de litio más grande del mundo. La pila, que se ubicará en un parque eólico en Jamestown, al sur del país, es tres veces mayor que la batería más grande que existe actualmente en funcionamiento. La iniciativa de Elon Musk es un proyecto conjunto con la empresa de energías renovables Neoen, después de que alcanzasen un acuerdo con el Gobierno de Australia Meridional, según informa el medio ABC.

La instalación de la batería de litio más grande del mundo se realizará en un parque eólico aún en construcción y se completará antes de final de año. Elon Musk se había comprometido a realizar la instalación en un plazo menor a cien días, ya que en el caso de superar ese período de tiempo, el coste del proyecto correría de su bolsillo. Las primeras estimaciones hablan de que la iniciativa tendría un presupuesto probablemente mayor a 50 millones de dólares, aunque los detalles exactos del acuerdo no se han hecho públicos.

Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2017