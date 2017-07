Primeras ofertas de Prime Day, Amiibos, Zelda, Xiaomi y más

Antes de la gran semana de ofertas que nos esperan en el comercio online, Amazon ya está lanzando algunas de sus mejores ofertas calentando el ambiente para el Prime Day el 11 de julio, fecha en la que podremos disfrutar de grandes ofertas durante todo el día y ofertas flash para los más rápidos. Por su lado PC Componentes está celebrando sus Pc Days, aquí el caso es llamar la atención del consumidor y no quedarse atrás.

SSD SanDisk de 240GB

Disco SSD de 240GB fabricado por SanDisk a precio rebajado. ¿Algo más que decir? Aprovecha la oferta por tiempo limitado. 74,95€.

Xiaomi Mi Band 2

Aunque estemos ya en verano, aún puedes empezar a cuidarte y lucir los resultados en la playa o en la piscina. La pulsera de monitorización Xiaomi Mi Band 2 tiene un precio espectacular para todo lo que ofrece. Pantalla OLED táctil, sensor de ritmo cardíaco, monitorización del deporte realizado e incluso de las horas de sueño. Todo ello con resistencia IP68 para que no te lo tengas que quitar ni siquiera cuando te bañes. Nunca es tarde para empezar a cuidarse. 24,48€.

Legend of Zelda amiibo

Pack de uno de los títulos más aclamados de la serie The Legend of Zelda, amiibo de Link Lobo y Midna y banda sonora oficial. Un caramelo para todos aquellos fans de la saga que no puedes dejar escapar. El juego también será compatible con otros cinco amiibo de The Legend of Zelda de la Super Smash Bros. Collection.

Bolsa protectora Nintendo Switch

Ya que eres uno de los afortunados en tener la Nintendo Switch, al menos protégela bien. Con esta bolsa podrás guardar tu consola y accesorios como los joysticks, base de carga, adaptador, etc. Para transportarla cuentas con correa de hombro ajustable y mango lateral.

Router Asus RT-AC66U B1

El secreto del Asus RT-AC66U B1 es su conectividad Dual-Band. Gracias a ella, podremos trabajar de forma simultánea con bandas de 2,4 y 5 GHz de hasta 1.3000 Mbps. Así podremos utilizar la banda de 2,4 GHz para tareas comunes, y la de 5 GHz para el streaming de contenidos en alta definición. 99,95€.

Sony HDRAS50B

Inmortaliza los mejores momentos de tus vacaciones con esta videocámara Sony HDRAS50B al 40% de descuento. Cuenta con estabilizador SteadyShot, zoom de 3 aumentos y micrófono integrado. Además, podrás hacer capturas dentro del agua con su carcasa submarina.

Estuche Simpeak impermeable

¡Al agua patos! Pero con protección. Este estuche impermeable te permitirá dejar tu dispositivo a salvo en playas o piscinas. Además permite seguir utilizando el dispositivo desde fuera gracias a su material sin afectar al uso táctil de tu pantalla. Recuerdo que los smartphones de última generación son resistentes al agua, pero no al agua salada de nuestras costas.

Microsoft Office Hogar y Estudiantes

Prepárate para los trabajos de verano y la vuelta al cole con la suite ofirmática más completa de Microsoft. Esta versión incluye Word, PowerPoint, Excel y OneNote con los que poder crear todo tipo de documentos además de almacenarlos en OneDrive.

Kaspersky Total Security

Protege hasta cinco equipos con uno de los mejores antivirus del mercado. Olvídate de las preocupaciones y dí adiós al malware en todos tus dispositivos.

B-right lámparas de luz ajustable

Con hasta 50.000 horas de vida útil, estas lámparas de luz ajustable pueden ser un buena aliado para tus ojos, aquellos días en los que hayan recibido demasiada información y el dolor de cabeza empiece a aparecer. Tiene un 80% de eficiencia lumínica y una distribución uniforme de la luz cuya temperatura podemos ajustar a cálida, neutra, o fría.

Hamaca ultra ligera TOPQSC

¿A quién no le gustaría tumbarse en una hamaca este verano? La hamaca ultra ligera de TOPQSC hecha de nylon puede soportar hasta 150 kilogramos. Una vez desplegada sus dimensiones son 280cm (largo) x 140cm (ancho). Ligera, duradera, fácil de instalar y de recoger. Lista para usar en excursiones, escapadas al aire libre o en tu propio patio de casa.

Razer Naga Chroma

¿Cansado de que tus compañeros de partida siempre sean más rápidos que tú? Naga Chroma de Razer puede ser tu solución. Este ratón gaming para MMO de 16.000 DPI con 12 botones mecánicos que ofrecen una respuesta táctil y audible cada vez que cargues tu pulgar. 79,95€.

Trust GXT 830

Y para acompañar a un buen ratón gaming, tenemos que tener un teclado del mismo tipo. El modelo Trust GXT 830 de tamaño completo incorpora iluminación LED de 3 colores con brillo ajustable, protección frente a pulsaciones de teclas duplicadas y 12 teclas multimedia de acceso directo. 19,95€.

Batería portátil Kinps

10.000 mAh de vida para tu batería a uno de los mejores precios del mercado. Esta batería portátil cuenta con dos puertos que reconocerán el nivel de carga necesaria para repartir a dos dispositivos a la vez. El diseño es bastante delgado y la construcción robusta y resistente, un must-have en tu mochila.

Enganche AUKEY de pinzas

No debería, pero en muchas ocasiones en soporte para tu navegador o móvil en el coche es un problema. Pegado en el cristal con ventosa se termina cayendo a lo largo del tiempo, y en el salpicadero puede llegar a molestar. ¿La solución? Un sencillo enganche AUKEY de pinzas para las franjas del aire acondicionado y una base magnética para tus dispositivos.

Lenovo serie 700

Potencia sin dejar de lado la movilidad. Con una rebaja de 600€, el Lenovo serie 700 es una de las mejores propuestas si estás buscando un gran equipo. 1TB de disco duro, 16GB de memoria RAM, y procesador intel i7 para todo lo que necesites a través de su pantalla de 17,3” Full HD. 999€.