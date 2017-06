Un Tesla Model S roza los 1.000 kilómetros de autonomía

Steven Peeters y Joeri Cools han logrado recorrer 901,2 kilómetros con un Tesla Model S P100D sin recargar su batería. La cifra casi duplica lo establecido por la EPA, que fijó la autonomía del Tesla Model S en 539 kilómetros para su modelo de mayor capacidad (batería de 100 KWh).

Para lograrlo, condujeron a una media de 40 km/h, logrando el consumo más bajo jamás registrado: 88 Wh/km. Lo hicieron con un recorrido cerrado en Bélgica, comenzando en el punto de carga y finalizando en el mismo punto. Este sistema les ha permitido batir el record establecido anteriormente: 885 kilómetros.

Las condiciones no son las habituales. En este tipo de retos se conduce controlando al máximo todos los parámetros del vehículo.

Ante tal logro, Elon Musk ha asegurado que el P100D, con los neumáticos adecuados, podría ser capaz de alcanzar incluso los 1.000 kilómetros de autonomía. No obstante, este tipo de logros se hacen en condiciones determinadas, alejadas del uso habitual del vehículo: ningún sistema de climatización activo, temperatura ambiente óptima, velocidades controladas, aprovechamiento máximo de la frenada regenerativa, etc. Un nivel de control lejos de lo habitual.

Pese a ello, que un Model S supere los 900 kilómetros de autonomía —considerando las numerosas críticas a las autonomías de los vehículos eléctricos— es un logro sin duda destacable.

Over 1000 km should be possible in a 100D with the right tires https://t.co/8czN3dVZE4

— Elon Musk (@elonmusk) 21 de junio de 2017