"Son 280 del cerdo, 350 de la pasta, 150 del pan y 75 de la mantequilla". El tráiler de la nueva película de Netflix Hasta el hueso comienza con la actriz Lily Collins en el papel de Elle contando las calorías de su cena.

Marti Noxon vivió una década padeciendo anorexia y bulimia

La cinta que debutó en el Festival de Sundance en enero llegará a Netflix el próximo 14 de junio y tal como lo hizo con 13 Reasons Why, el gigante del streaming quiere poner de nuevo un tema peliagudo sobre la mesa: la anorexia en la adolescencia.

El filme fue escrito y dirigido por Marti Noxon, conocida por producir Buffy: la cazavampiros, quien basó el filme en su vida, ya que la directora sufrió anorexia y bulimia durante una década desde que tenía 14 años.

Durante las conferencias de prensa de Sundance, Noxon declaró que "el problema no ha mejorado mucho desde que yo era niña" y después, escribió para Entertainment Weekly un diario donde comenta que una reportera le preguntó si Hasta el hueso intenta "normalizar" los desordenes alimenticios, a lo que la directora responde: "Lo que estoy intentando hacer es traer entendimiento y compasión a un tema que afecta a más gente de la que creemos. Quiero que la gente hable sobre cómo la comida y la imagen corporal afectan a los hombres y a las mujeres".

A unas horas de que se revelara el tráiler, la película ya ha causado polémica y Noxon ha respondido mediante un tweet: "Esperamos que el filme ayude a la gente a hablar sobre un tema que muy frecuentemente es ignorado. Esperamos no hacerlo glamuroso o desencadenante. Queremos ayudar a sanar".

We hope the film helps people talk about a subject that is too often ignored. I hope it's not glamorous or triggering. We want 2 help heal. https://t.co/Zcm1uJPOYE

— marti noxon (@martinoxon) 21 de junio de 2017