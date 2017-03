Es obvio que este artículo incluye spoilers sobre el final de Star Wars: Rogue One.

Por A.S. 21/03/17 - 12:05

Star Wars: Rogue One ha sido una de las mejores películas de la franquicia dentro del nuevo universo de Star Wars inaugurado con The Force Awakens. Aunque la película tiene sentido propio dentro del universo y sirve, más que para crear nuevas trilogías, para unir puntos entre las películas del pasado, sí que nos puso delante de los ojo una parte desconocida de la trilogía original, y desde luego, servía a su propósito: ser un spin-off autoconclusivo.

Pero Disney tenía, inicialmente, otros planes para el final del Star Wars Rogue One, uno que iba más allá de la muerte de todo el equipo durante el proceso de obtención de los planes de la Estrella de la Muerte. Ha sido a una entrevista a Entertainment Weekly en la que el escritor Gary Whitta ha dado algunas pinceladas del final original, planteado y no rodado, de Rogue One.

De esta forma, la otra idea que exploraron originalmente era que tanto Jyn Erso y Cassian Andor (Felicity Jones y Diego Luna) fueran capaces de escapar del planeta imperial antes del ataque de la Estrella de la Muerte, y dar a la tripulación de Rogue One la oportunidad de sobrevivir.

"Hubo una gran cantidad de bajas en ambos lados, en las dos versiones de los guiones. Estábamos tratando constantemente de que todas las piezas encajaran entre sí. Tratamos todas las ideas.

La idea principal de Disney, según Whitta, era no dar, inicialmente, un final tan oscuro y triste para la película y no cerrar así el primer spin-off de la saga con la muerte de sus protagonistas. El problema es que también habría trastocado el inicio de la trilogía original, pues el plan era que la transferencia de los planes de Estrella de la Muerte se hubiese llevado a cabo en persona por los dos protagonistas en la nave rebelde original, la que fue destruida por Darth Vader, y los dos rebeldes serían expulsados en una cápsula de escape, al igual que C-3PO y RD-D2.