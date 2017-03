El Internet puede ser un lugar peligroso para ser una figura pública y padecer epilepsia, como lo demuestra el último caso de acoso en Twitter.

Mediante un vocero, el FBI confirmó que se ha arrestado al hombre que atacó vía Twitter a un periodista estadounidense induciéndolo en un ataque epiléptico a través de una animación eliptogénica en diciembre del año pasado.

La víctima es Kurt Eichenwald, un colaborador de Vanity Fair y Newsweek, quien desde diciembre del 2016 ha pedido a las autoridades para encontrar al responsable de su ataque.

De acuerdo con Eichenwald, el arrestado, un residente de la ciudad de Dallas, se enfrentará a cargos federales.

After a 3 month investigation, the FBI this morning arrested the man who assaulted me using a strobe on twitter that triggered a seizure.

Los hechos se produjeron un día después de que la revista Vanity Fair publicara una mala reseña del restaurante de la Trump Tower en Nueva York, el Trump Grill.

Eichenwald acusa que en octubre del 2016 fue blanco de un ataque similar. De acuerdo con el periodista, un simpatizante de Trump le envió una animación que no pasó a mayores consecuencias ya que él dejo caer su iPad antes de sufrir convulsiones.

De acuerdo con una serie de tweets que el periodista ha publicado con información del caso, al menos 40 personas más han enviado animaciones estroboscópicas una vez que supieron que estas podrían causar convulsiones.

More than 40 ppl sent strobes once they found out they could trigger seizures. Details of their cases are with the FBI. Stop sending them.

— Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 17 de marzo de 2017