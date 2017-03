Guerrilla ya está trabajando en una expansión de Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn tendrá expansión, así lo ha confirmado su director coincidiendo con los 2,6 millones de copias vendidas.

Horizon Zero Dawn ya es la IP exclusiva de PS4 que más ha vendido en la nueva generación. El título de Guerrilla Games, del que publicamos un especial repasando su desarrollo, ya ha vendido más de 2,6 millones de copias; lo que lo convierte en el mejor estreno de Sony en su consola. Los jugadores todavía siguen explorando el universo del título de Guerrilla (y si estás jugando ahora mismo, te recomendamos algunos consejos), pero eso no quiere decir que Horizon Zero Dawn se limite a lo que hemos visto hasta ahora.

Con motivo del anuncio de los 2,6 millones de unidades vendidas, Guerrilla ha confirmado que ya está trabajando en una expansión para el juego original, una de las peticiones de todos los jugadores que están inmersos en el juego. Ha sido el propio director de Guerrilla el que ha confirmado este extremo:

"Estamos encantados de que Horizon Zero Dawn haya sido aceptado tanto por críticos como por jugadores. Desarrollar el juego fue una labor de amor, por lo que es extremadamente satisfactorio ver que provoca la misma pasión y entusiasmo en el público. Este es sólo el comienzo de la historia de Aloy y nuestra exploración del mundo de Horizon Zero Dawn, y el equipo ya está trabajando duro en una expansión de la historia".- Hermen Hulst.

De momento, como es lógico, no hay fecha ni detalles de esta expansión, pero el hecho de que esté confirmada, y con el E3 a la vuelta de la esquina, puede ser una de las sorpresas del año volver a explorar el mundo de Horizon Zero Dawn con nuevo contenido.

Por cierto, la edición especial de Horizon Zero Dawn está a precio reducido en Amazon.